Квартальнов: «Локомотив» будет играть в чемпионский хоккей. От хорошего отходить не будем»
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы о своем назначении.
60-летний специалист стал главным тренером ярославцев 1 июня, сменив в «Локомотиве» Боба Хартли. В двух последних сезонах «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина под руководством Хартли (2025/26) и Игоря Никитина (2024/25).
— Долго думали над предложением?
— Здесь, наверное, неуместно говорить о долгих раздумьях. Есть клубы, в которых долго не думаешь: идешь и добиваешься цели. Это очень хорошая цель, и не каждому выпадает такая честь — поработать в подобном клубе. «Локомотив» сейчас, наверное, самый-самый.
— Изменится ли стиль игры «Локомотива» по сравнению с предыдущими сезонами? В какой хоккей будет играть команда?
— В чемпионский. Команда опытная, три ведущих звена в основе практически сформированы. Что-то, возможно, немного поменяем, но хорошее точно оставим. Есть кое-какие мысли, что-то, может быть, видоизменим — но время покажет. От хорошего точно отходить не будем, — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Квартальнов уже тренировал «Локомотив» с 2017 по 2019 годы. Также он работал в минском «Динамо», сборной Белоруссии, «Ак Барсе», ЦСКА, «Сибири» и «Северстали».
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