«Динамо» поздравило «СЭ» с 35-летием

Московское «Динамо» направило поздравление в адрес редакции «СЭ» в связи с 35-летием издания.

«Желаем находить самые горячие инсайды и радовать болельщиков яркими интервью еще долгие годы», — говорится в сообщении клуба.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».