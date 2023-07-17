Федотов объяснил, почему принял решение остаться в ЦСКА после службы в армии
Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, почему решил выступать за московский клуб после службы в армии.
— Почему вы решили остаться в ЦСКА? Чем руководствовались, выбрав армейский клуб?
— Руководствовался тем, что пропустил год. Насколько вы знаете, в армии не очень высокий уровень хоккея. Я старался поддерживать свою форму. Сейчас решение принято, чтобы как можно быстрее вернуться к форме, в которой я был. ЦСКА владеет правами на меня. Плюс это самый титулованный клуб с самыми большими амбициями. Другого не дано. Принял такое решение, чтобы начать выигрывать и почувствовать опять адреналин, вкус жизни.
В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.
Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.
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