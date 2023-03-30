Быков — об идее Третьяка о перекрестном финале конференций: «На переправе коней не меняют»
Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» поделился мнением об идее президент Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который выразил мнение, что в следующем году в КХЛ надо провести перекрестный плей-офф между конференциями.
«На переправе коней не меняют». Так можно бесконечно менять правила и регламент от того , что кому-то что-то не понравится!» — сказал Быков «СЭ».
ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции в седьмой раз. Первый матч финальной серии Западной конференции серии состоится 2 апреля.
Положение команд
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|1.04
|17:00
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Ак Барс – Авангард
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