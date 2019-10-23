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14 арбитров КХЛ попали в расширенный список на ЧМ-2020

20:18
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Международная федерация хоккея опубликовала расширенный состав арбитров на ближайший чемпионат мира, сообщает официальный сайт КХЛ. В него вошли 14 арбитров. Главные судьи: Андрис Ансонс, Мартин Фране, Роман Гофман, Ян Хрибик, Эдуард Одиньш, Константин Оленин, Юрий Оскирко, Евгений Ромасько, Максим Сидоренко. Лайнсмены: Дмитрий Голяк, Глеб Лазарев, Никита Шалагин, Дмитрий Шишло, Евгений Юдин.

Окончательный список будет назван в марте 2020 года. Чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии

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