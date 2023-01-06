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6 января, 23:05

Главный тренер сборной России по гандболу подвел итоги товарищеских матчей против Белоруссии

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович подвел итоги товарищеским матчей против Белоруссии.

«Все, что я скажу, завтра уже окажется в западной прессе, в том числе в Германии, и еще неизвестно, как мои слова будут интерпретированы, — сказал Петкович. — Поэтому я буду аккуратен в своих выражениях. Я всегда задаюсь одним вопросом: почему мои игроки и игроки сборной Белоруссии должны быть виновными в происходящей в мире ситуации? Даже политики не могут ее разрешить, но требуют этого от спортсменов, это нехорошо», — приводит слова Петковича ТАСС.

В четверг и пятницу сборные России и Белоруссии сыграли товарищеские матчи в Москве, обе команды отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16750019
Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
Велимир Петкович
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