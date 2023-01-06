Директор гандбольного ЦСКА: «Будем надеяться, что в этом году Россия сможет вернуться на мировую арену»

Исполнительный директор МГК ЦСКА Игорь Левшин выразил надежду, что российские спортсмены в 2023 году будут возвращены на международную арену.

— Ваш прогноз — как скоро мы можем вернуться на мировую арену? И если вновь России предложат выступать без флага и гимна, стоит соглашаться?

— Будем надеяться, что в этом году. Цель каждого профессионального спортсмена — попасть на Олимпиаду. Выступать без флага и гимна для страны нехорошо. Для каждого спортсмена безусловная гордость нести флаг, слушать и петь гимн своей страны во время соревнований. Главный девиз Олимпиады — спорт вне политики. Желательно об этом всегда помнить.

Ранее Международная федерация гандбола отстранила российские клубы от соревнований.