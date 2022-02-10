«Финал четырех» Кубка России по гандболу впервые пройдет в Буденновске

Исполком Федерации Гандбола России (ФГР) утвердил даты и место проведения «Финала четырех» Кубка России сезона-2021/22.

Как сообщается на сайте ФГР, турнир впервые пройдет в Буденновске, на арене «Лукоморье», которая долгие годы была домашней для ставропольского «Виктора».

«Финал четырех» Кубка России пройдет в Будённовске! ?



В 2022 году Кубок России среди мужских команд впервые разыграют в Будённовске, на арене «Лукоморье».https://t.co/CT7ostDOuN#гандболкубковый

?: ГК «Виктор» pic.twitter.com/Sqd0zmgUMd — Гандбол России (@rushandball) February 10, 2022

Полуфиналы пройдут 12 марта, матч за третье место и финал — 13 марта. Бороться за Кубок России будут ставропольский «Виктор», действующий обладатель трофея «Чеховские медведи», а также СКИФ и ЦСКА.

В 2021 году «Финал четырех» во второй раз прошел в Москве, ранее столица принимала турнир в 2018 году.