«Финал четырех» Кубка России по гандболу впервые пройдет в Буденновске
Исполком Федерации Гандбола России (ФГР) утвердил даты и место проведения «Финала четырех» Кубка России сезона-2021/22.
Как сообщается на сайте ФГР, турнир впервые пройдет в Буденновске, на арене «Лукоморье», которая долгие годы была домашней для ставропольского «Виктора».
Полуфиналы пройдут 12 марта, матч за третье место и финал — 13 марта. Бороться за Кубок России будут ставропольский «Виктор», действующий обладатель трофея «Чеховские медведи», а также СКИФ и ЦСКА.
В 2021 году «Финал четырех» во второй раз прошел в Москве, ранее столица принимала турнир в 2018 году.
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