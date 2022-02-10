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Сегодня, 15:14

«Финал четырех» Кубка России по гандболу впервые пройдет в Буденновске

Анна Горшкова
Корреспондент

Исполком Федерации Гандбола России (ФГР) утвердил даты и место проведения «Финала четырех» Кубка России сезона-2021/22.

Как сообщается на сайте ФГР, турнир впервые пройдет в Буденновске, на арене «Лукоморье», которая долгие годы была домашней для ставропольского «Виктора».

Полуфиналы пройдут 12 марта, матч за третье место и финал — 13 марта. Бороться за Кубок России будут ставропольский «Виктор», действующий обладатель трофея «Чеховские медведи», а также СКИФ и ЦСКА.

В 2021 году «Финал четырех» во второй раз прошел в Москве, ранее столица принимала турнир в 2018 году.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27240/kubok-rossii-razygrayut-v-budyonnovske
Гандбол
ГК СКИФ
ГК Чеховские медведи
финал четырех
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