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Сегодня, 15:45

Воронин назвал ситуацию вокруг матча «Ростов-Дон» — ЦСКА «неуважением федерации гандбола»

Антон Бабошин
Корреспондент

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин после заседания исполкома организации рассказал об итогах обсуждения скандального матча женского чемпионата страны между «Ростов-Доном» и ЦСКА, а также о поправках в ковид-протокол турнира.

«Считаю, что произошедшее в Ростове — неуважение федерации, — сказал Воронин журналистам. — В ходе обсуждения была установлена вся хронология событий, и принято решение обратиться к властям Ростовской области, региональной федерации гандбола и руководству клуба «Ростов-Дон» с просьбой провести внутреннее разбирательство и дать оценку произошедшему инциденту. Также была установлена норма — перенос матча возможен в случае, если положительные тесты на коронавирус получили более 50 процентов игроков из заявки клуба на сезон, но не менее девяти человек. Речь именно об игроках, персонал клуба в это число не входит».

Гандболистки &laquo;Ростов-Дона&raquo; после окончания матча с&nbsp;ЦСКА. Дмитрий Бочарников: «Выход молодежного состава на матч с ЦСКА — ответственность руководства ростовского клуба»

Напомним, что «Ростов-Дон» дважды обращался в ФГР с просьбой о переносе игры, ссылаясь на положительные тесты у семи гандболисток и тренера клуба, при этом южане не согласовывали свои действия с соперницами. Получив отказ от федерации, «Ростов-Дон» выставил на игру молодежный состав и потерпел крупное поражение.

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