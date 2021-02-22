Олимпийский чемпион по гандболу Сарачевич умер в 59 лет от сердечного приступа

Олимпийский чемпион 1996 года по гандболу Златко Сарачевич скончался от сердечного приступа, сообщает index.hr. Прославленному спортсмену и тренеру женской команды «Подравка» было 59 лет.

Сарачевичу стало плохо после матча «Подравки» против «Локомотива». Он был доставлен в больницу, где и скончался.

Сарачевич в составе сборной Югославии выиграл чемпионат мира-1986 и взял бронзу Олимпиады-1988. Со сборной Хорватии он победил на Играх-1996, завоевал серебро ЧМ-1995 и бронзу Евро-1994.