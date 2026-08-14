Федерация гандбола России поздравила «СЭ» с 35-летием

Федерация гандбола России опубликовала поздравление в адрес редакции «СЭ» в связи с 35-летием издания.

«Одно из ведущих спортивных СМИ на протяжении всех этих лет освещало все самые знаковые события из мира отечественного спорта и громкие победы наших атлетов. В их число входят и главные достижения наших гандбольных сборных и клубов как на международной, так и на внутренней аренах.

Хотим пожелать как можно больше громких эксклюзивов, интересных собеседников, цитируемых публикаций и знаковых инфоповодов.

Одним из таковых стал мартовский гала-матч, посвященный 10-летнему юбилею триумфа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и 5-летию завоевания серебряных медалей на Играх в Токио. Подходящий повод для того, чтобы вспомнить яркую первую полосу одного из мартовских номеров «Спорт-Экспресса», — говорится в тексте объявления.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».