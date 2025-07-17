Матчи за Суперкубки России по гандболу пройдут в Москве и Волгограде

Высший совет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил города и арены проведения Суперкубков России, сообщается на сайте организации.

У мужчин за трофей поборются «Зенит» и ЦСКА. Игра команд пройдет 23 августа на «Динамо Арене» в Волгограде.

В матче за женский Суперкубок сыграют «Ростов-Дон» и ЦСКА. Встреча состоится 30 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В прошлом году обладателями Суперкубков России стали мужская и женская команды ЦСКА.