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17 июля 2025, 13:54

Матчи за Суперкубки России по гандболу пройдут в Москве и Волгограде

Алина Савинова

Высший совет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил города и арены проведения Суперкубков России, сообщается на сайте организации.

У мужчин за трофей поборются «Зенит» и ЦСКА. Игра команд пройдет 23 августа на «Динамо Арене» в Волгограде.

В матче за женский Суперкубок сыграют «Ростов-Дон» и ЦСКА. Встреча состоится 30 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В прошлом году обладателями Суперкубков России стали мужская и женская команды ЦСКА.

Источник: Официальный сайт ФГР
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Гандбол
ГК Зенит
ГК Ростов-Дон
ГК ЦСКА
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