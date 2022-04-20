Гандбольный тренер Трефилов рассказал об ожиданиях от предстоящих Азиатских играх

Гандбольный тренер Евгений Трефилов после тренировки женской сборной Китая в Москве рассказал о предстоящих Азиатских играх, которые состоятся в сентябре 2022 года.

— Предстоит турнир, как на нем будет играться?

— Сильно не нагнетайте на этот турнир. Он первый, он пробный. Мы его пытаемся провести, а как он пройдет, мы не знаем. Приехали спортсмены, и слава богу. Накладки будут, не надо думать, что это все пройдет как Лига чемпионов. Надо пытаться организовывать. А вообще надо вернуться назад. В Советском Союзе сколько времени не выступали в соревнованиях. Сейчас мы заездились. Теннисисты тренируются только на турнирах Большого шлема. А у нас три дня тренировочных. В первый день приехал, во второй отдохнул, на третий день потренировался, а потом уехал. Дайте промежутки по сборам. Не надо бояться ограничений. Все пройдет. И это тоже. В свое время было только четыре турнира. Всем хватало времени поехать на сборы и привезти результат. А сейчас что? Куча тренеров, а где результат? Давайте немного опустимся, вернемся назад, к детям. К нам приходят игроки, половина из них деревянные. Он не добрасывает до ворот, а уже играет в высшей лиге. А я до звания мастера спорта 6 лет работал и играл. А сейчас куда ни плюнь, везде мастера.

—На Кубке Дружбы вы будете участвовать в тренерском штабе?

—В качестве кого? В качестве слона, одетого на показ?

—В качестве мотиватора.

—Уже сколько лет не сижу на скамейке российской сборной. Единственную возможность дали поработать с китайцами. Если я сяду на их тренерскую скамейку, то о чем я буду с ними говорить? Только смогу приветствовать их, говорить Нихао! Вместо попугая могу, конечно.