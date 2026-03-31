Прощание с Кокшаровым пройдет 1 апреля в Минске, его похоронят в Краснодаре

Прощание с олимпийским чемпионом 2000 года по гандболу Эдуардом Кокшаровым пройдет 1 апреля в Минске, его тело будет доставлено в Краснодар.

Об этом сообщили в белорусском клубе «Мешков Брест», в котором Кокшаров работал главным тренером.

«Причина смерти станет известна завтра после вскрытия, были проблемы со здоровьем. Прощание пройдет завтра в Минске в 18 часов по местному времени. Тело повезут на родину, в Краснодар», — сообщили ТАСС в клубе.

О смерти прославленного гандболиста стало известно 31 марта, ему было 50 лет.

В составе сборной России Кокшаров стал чемпионом Олимпиады 2000 года, завоевал бронзу на Играх-2004, а также выиграл чемпионат мира в 1997 году.

В составе «Целе» Кокшаров выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2003/04, а также стал восьмикратным чемпионом Словении и пятикратным обладателем Кубка страны. В России гандболист выступал за СКИФ и за «Чеховских медведей».