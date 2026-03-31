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31 марта, 17:40

Ближайший матч «Мешков Брест» начнется с минуты молчания в память о Кокшарове

Анастасия Пилипенко

Первый матч 1/4 финала плей-офф чемпионата Белоруссии по гандболу между клубами «Мешков Брест» и «МАЗ-Орша» начнется с минуты молчания в память об Эдуарде Кокшарове.

Об этом ТАСС сообщили в белорусском клубе, в котором Кокшаров работал главным тренером.

Встреча между командами состоится 10 апреля. Ответная игра за выход в полуфинал пройдет 11 апреля.

Эдуард Кокшаров.Умер олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров. Легенде гандбола было 50 лет

О смерти прославленного гандболиста стало известно 31 марта, ему было 50 лет.

В составе сборной России Кокшаров стал чемпионом Олимпиады 2000 года, завоевал бронзу на Играх-2004, а также выиграл чемпионат мира в 1997 году.

В составе «Целе» Кокшаров выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2003/04, а также стал восьмикратным чемпионом Словении и пятикратным обладателем Кубка страны. В России гандболист выступал за СКИФ и за «Чеховских медведей».

Источник: ТАСС
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Гандбол
Эдуард Кокшаров
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