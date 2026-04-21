«Салават Юлаев» четыре месяца находится без финансирования

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» с января не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 миллиарда рублей от своего главного спонсора «Роснефти». Уфимский клуб вновь вынужден копить долги, чтобы покрыть текущие расходы.

Закрывать накопившиеся задолженности «Салават» начнет после того, как получит в полном объеме годовой бюджет.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 уфимцы заняли пятое место на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагарина «Салават» победил «Автомобилист» (4-2 в серии), а во втором раунде проиграл «Локомотиву» (0-4).