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31 марта, 15:10

Олимпийский чемпион Максимов сообщил, что Кокшаров умер во время сборов

Анастасия Пилипенко

Олимпийский чемпион 1976 года Владимир Максимов сообщил, что Эдуард Кокшаров умер во время сборов с командой «Мешков Брест», которую специалист возглавлял с 2023 года.

О смерти прославленного гандболиста стало известно 31 марта, ему было 50 лет.

«Из Бреста сообщили, что они были на сборах, утром он не пришел на завтрак, — сказал он ТАСС. — Открыли номер — его уже не стало».

Эдуард Кокшаров.Умер олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров. Легенде гандбола было 50 лет

В составе сборной России Кокшаров стал чемпионом Олимпиады 2000 года, завоевал бронзу на Играх-2004, а также выиграл чемпионат мира в 1997 году.

В составе «Целе» Кокшаров выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2003/04, а также стал восьмикратным чемпионом Словении и пятикратным обладателем Кубка страны. В России он выступал за СКИФ и за «Чеховских медведей».

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Источник: ТАСС
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Гандбол
Владимир Максимов
Эдуард Кокшаров
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