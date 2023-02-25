Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 10:40

Трахтенберг раскрыл тайну, как Бахрамов засчитал скандальный гол Англии в финале ЧМ-1966

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эпизод перед победным голом сборной Англии в ворота ФРГ.
Фото Global Look Press

Известный спортивный журналист Леонид Трахтенберг в авторском материале для «СЭ» рассказал историю о том, как советский лайнсмен Тофик Бахрамов засчитал скандальный гол Джеффри Херста в финале ЧМ-1966 Англия — ФРГ (4:2), который в итоге стал победным.

«О высочайшей квалификации Бахрамова лишний раз говорит тот факт, что на дополнительный матч за звание чемпиона СССР ЦСКА — «Динамо» Москва в Ташкенте в декабре 1970-го назначили именно его. Накануне игры фотокорреспондент Алексей Хомич и два пишущих спецкора, Геннадий Радчук и я, поселившиеся в одной гостинице с бакинским судьей, были приглашены им на чаепитие в его номер. Чай оказался не самым любимым напитком коллег, и они поспешили к себе, чтобы согреться «по-взрослому». Оставшись наедине с Бахрамовым, я не смог удержаться, чтобы не спросить:

— Как Вам удалось разглядеть, что мяч после удара Херста от перекладины отрикошетил за линию ворот?

— Да разве можно было с моей позиции это увидеть?! — собеседник хитро улыбнулся сквозь усы. — Просто в эту секунду я вспомнил, что нахожусь в Лондоне на «Уэмбли»...

Тофик, зная меня достаточно хорошо, даже не предупредил, дескать, «это не для прессы». И я хранил тайну соавтора золотого гола без малого 53 года!" - написал Трахтенберг.

Зигфрид Хельд высказывает претензии Тофику Бахрамову. Тайна, которая хранилась полвека. Как советский судья отдал Англии золото чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Леонид Трахтенберг
2
0
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмилиано Мартинес назвал лучшего игрока финала ЧМ-2022
Новости
RSS RSS
Все новости