Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030

Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира-2030, сообщает The Athletic.

По информации издания, Украина не успеет подготовиться к проведению турнира, поэтому ее в заявке может заменить Марокко, чья сборная дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.

В The Athletic отмечают, что в Марокко были готовы к проведению турнира еще в 2018-м, также в пользу Марокко может сказаться факт нахождения ее рядом с Испанией и Португалией.

Хозяева ЧМ-2030 будут выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.