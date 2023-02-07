Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 20:28

Президент Аргентины попросил включить Боливию в совместную южноамериканскую заявку на проведение ЧМ-2030

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил включить Боливию в совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В презентации совместной заявки южноамериканских стран приняли участие Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай.

«Эта кандидатура — от всего континента. По этой причине я хотел бы и собираюсь предложить, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты.

Наша сборная Аргентины привезла Кубок мира на наш континент, и было бы огромной радостью, если бы спустя 100 лет чемпионат мира вернулся туда, где все началось, — в Южную Америку», — написал Фернандес.

На право провести ЧМ-2030 также претендуют Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Выбор места проведения турнира должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Чемпионат мира по футболу
1
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости