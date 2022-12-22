Аргентина поднялась на второе место в рейтинге ФИФА

Аргентина поднялась на второе место в рейтинге ФИФА после победы на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Бразилии осталась лидером таблицы. Замкнула тройку Франция, которая в финале уступила Аргентине.

Бельгия опустилась на четвертую строчку, Италия на восьмую, а Испания на десятую.

Сборная Марокко, которая заняла четвертое место на ЧМ-2022 находится на 11-й строчке.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бразилия (1840,77 очка),

2. Аргентина (1838,38 очка),

3. Франция (1823,39 очка),

4. Бельгий (1781,3 очка),

5. Англия (1774,19 очка),

6. Нидерланды (1740,92 очка),

7. Хорватия (1727,62 очка),

8. Италия (1723,56 очка),

9. Португалия (1702,54 очка),

10. Испания (1692,71 очка).