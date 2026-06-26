Япония — Швеция: шведы сравняли счет в матче ЧМ-2026

Сборная Швеции отыгралась в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Японии.

На 62-й минуте нападающий Энтони Эланга после паса от Виктора Дьекереша обводящим ударом пробил в левый угол ворот японцев.

Игра проходит на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне.

На групповом этапе чемпионата мира Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и победила Тунис (4:0). Швеция победила Тунис (5:1) и проиграла Нидерландам (1:5).