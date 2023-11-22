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Сегодня, 04:45

Уругвай разгромил Боливию в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Суарес после матча.
Фото AFP

Сборная Уругвая выиграла у команды Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

В составе уругвайцев дубль оформил Давид Нуньес. Также один мяч в свои ворота отправил боливийский полузащитник Габриэль Вильямиль.

Уругвайцы лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков. Боливийцы идут на 9-й строчке — 3 очка.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
22 нояб, 02:30. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
3:0
Боливия

В другой встрече Эквадор переиграл Чили (1:0). Единственный мяч на счету нападающего Анхеля Мены.

Эквадорцы занимают 6-е место в таблице с 8 очками. Чилийцы идут на 8-й строчке — 5 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
22 нояб, 02:30. Rodrigo Paz Delgado (Кито)
Эквадор
1:0
Чили

Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Чили по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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