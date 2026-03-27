Сборная Косово победила Словакию в полуфинале стыков чемпионата мира

Сборная Косово на выезде обыграла Словакию в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2026 со счетом 4:3. Игра проходила в Братиславе.

У гостей голы забили игрок «Рубина» Велдин Ходжа, Фисник Асллани, Флорент Муслия и Крешник Хайризи. У хозяев отличились Мартин Вальент, Лукаш Гараслин и Давид Стрелец.

Косово за выход на чемпионат мира-2026 сыграет с Турцией. Матч пройдет 31 марта. Словакия потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026.