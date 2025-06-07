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7 июня 2025, 00:55

Сын Анчелотти войдет в тренерский штаб сборной Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент

Итальянский тренер Давиде Анчелотти присоединится к тренерскому штабу сборной Бразилии, который возглавляет его отец Карло Анчелотти, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

В первом матче под руководством итальянского тренера сборная Бразилии сыграла вничью с Эквадором (0:0). Игра прошла в ночь с 5 на 6 июня в Гуаякиле.

Сборная Бразилии с 22 очками занимает 4-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Карло Анчелотти (справа).Анчелотти начал в Бразилии с нулевой ничьей, за Аргентину дебютировал наследник Месси, Парагвай с динамовцем Касересом уже третий

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