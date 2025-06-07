Сын Анчелотти войдет в тренерский штаб сборной Бразилии

Итальянский тренер Давиде Анчелотти присоединится к тренерскому штабу сборной Бразилии, который возглавляет его отец Карло Анчелотти, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

В первом матче под руководством итальянского тренера сборная Бразилии сыграла вничью с Эквадором (0:0). Игра прошла в ночь с 5 на 6 июня в Гуаякиле.

Сборная Бразилии с 22 очками занимает 4-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026.