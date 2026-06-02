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Сборная Узбекистана объявила состав на ЧМ-2026: Хусанов, Файзуллаев и Шомуродов — в заявке

Сергей Ярошенко

Стал известен состав сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года.

В окончательный список включены 26 футболистов.

Заявка сборной Узбекистана на ЧМ-2026:

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувохид Неъматов («Насаф»).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо» Самарканд), Рустам Ашурматов («Эстегляль», Иран), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор», Иран), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс», ОАЭ), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Ал Батаех», ОАЭ).

Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Жалолиддин Машарипов («Эстегляль», Иран), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис», Иран), Азиз Амонов («Динамо» Самарканд), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция).

Сборная Узбекистана на ЧМ-2026 сыграет в группе K с Португалией, ДР Конго и Колумбией.

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