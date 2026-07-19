Мбаппе опередил Месси и возглавил список бомбардиров чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Англии в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

27-летний француз отличился на 48-й и 66-й минутах.

В общей сложности Мбаппе забил 22 гола на чемпионатах мира. Он опередил по этому показателю форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (21 гол) и возглавил список бомбардиров турнира за всю историю.

На ЧМ-2026 Мбаппе забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.