Сборные Франции и Швеции сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало матча — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Мнения о матче Франция — Швеция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после возвращения в расположение команды призвал игроков сохранять концентрацию перед плей-офф.

«Три победы — это то, чего мы ранее никогда не делали, даже если это не приносит нам дополнительного бонуса. У вас есть уверенность. Вы смогли добиться очень хороших результатов.

Конечно, есть вещи, которые можем улучшить. Нам нужно подпитываться этой уверенностью, не впадая в эйфорию. Мы движемся вперёд, и это хорошо, но чем дальше продвигаемся, тем сильнее будет соперник. Давайте начнём думать о Швеции во вторник.

Огромное спасибо всем вам за то, чего мы достигли. Нам ещё многое предстоит сделать».

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер считает встречу с Францией большим вызовом для своей команды.

«Это будет фантастический матч — из тех, о которых мечтаешь в детстве».

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Швеция

Букмекеры считают Францию явным фаворитом встречи. Победа команды Дидье Дешама оценивается коэффициентом 1.29. Ничья идет за 5.00, победа Швеции — за 11.00.