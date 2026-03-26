Ретеги: «Сборная Италии намерена доказать, что готова к решающему испытанию»

Нападающий сборной Италии Матео Ретеги поделился ожиданиями от полуфинального матча стыкового раунда отбора ЧМ-2026 против Северной Ирландии.

«Не знаю, подходит ли здесь слово «давление». Я очень ждал этого матча еще с игры против Норвегии в Милане. Мы хотим показать всем, что готовы, потому что это действительно так: команда находится в отличном состоянии. Намерены доказать, что готовы к решающему испытанию», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ретеги.

Матч Италия — Северная Ирландия состоится в четверг, 26 марта, на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо. Начало игры — в 22.45 по московскому времени.

Победитель этого матча сыграет в финале стыков с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.