Сборные Турции и Румынии встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Турции и Румынии встретятся в стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Тупраш» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Турция — Румыния можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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26 марта, 20:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Победитель матча выйдет в решающий стыковой раунд и встретится со Словакией или Косово.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.