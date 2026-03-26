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26 марта, 09:00

Турция — Румыния: во сколько стыковой матч ЧМ-2026, где смотреть

Сборные Турции и Румынии встретятся в отборе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборные Турции и Румынии встретятся в стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Тупраш» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Турция — Румыния можно следить в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы.
26 марта, 20:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Турция
1:0
Румыния

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Победитель матча выйдет в решающий стыковой раунд и встретится со Словакией или Косово.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.

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