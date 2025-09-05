Сборные Бразилии и Чили встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Бразилии и Чили встретятся в матче 17-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, стартовый свисток прозвучит в 3.30 по московскому времени.

Результаты матчей игрового дня отборочного турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру будут показывать канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

05 сентября 2025, 03:30. Маракана (Рио-де-Жанейро)

Бразилия находится на 3-м месте в южноамериканском отборе с 25 очками и гарантировала участие в чемпионате мира. Чили находится на последнем, 10-м месте с 10 очками и не примет участия в ЧМ-2026.