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5 сентября 2025, 01:12

Монтелла: «Играть против Испании — это дополнительный стимул для сборной Турции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винченцо Монтелла.
Фото AFP

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла отметил, что команда должна показать максимум в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Испании.

«Играть против Испании — это дополнительный стимул для нас. Мы принимаем действующего чемпиона Европы и должны показать свой максимум. Это важная неделя для турецкого спорта: баскетбольная сборная тоже выиграла, и я хочу поздравить ее», — приводит официальный сайт УЕФА слова Монтеллы.

Матч Турция — Испания состоится в воскресенье, 7 сентября. Начало игры — 21:45 по московскому времени.

Ламин Ямаль (слева).Мощный старт Испании, Германия провалилась в Словакии, Грузия едва не спасла игру с Турцией
Источник: Официальный сайт УЕФА
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