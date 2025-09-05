Монтелла: «Играть против Испании — это дополнительный стимул для сборной Турции»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла отметил, что команда должна показать максимум в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Испании.

«Играть против Испании — это дополнительный стимул для нас. Мы принимаем действующего чемпиона Европы и должны показать свой максимум. Это важная неделя для турецкого спорта: баскетбольная сборная тоже выиграла, и я хочу поздравить ее», — приводит официальный сайт УЕФА слова Монтеллы.

Матч Турция — Испания состоится в воскресенье, 7 сентября. Начало игры — 21:45 по московскому времени.