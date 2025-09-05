Уругвай и Перу встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Уругвая и Перу встретятся в матче 17-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео и начнется в 2.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Уругвай — Перу можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Первая встреча сборных в отборе состоялась в 2024 году и завершилась победой перуанцев со счетом 1:0. Уругвай находится на четвертом месте с 24 очками. Перу располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 12 очками.

В финальную часть ЧМ-2026 выйдут шесть южноамериканских команд, еще одна сборная примет участие в стыковых матчах.