Биография Карима Бензема: футбольная карьера и личная жизнь

История звезды мадридского «Реала».

Футболист Карим Бензема родился 19 декабря 1987 года в Лионе (Франция). Он сын эмигрантов и бедной семьи, которая переехала во Францию из Алжира. Всего у его родителей Хафида и Малики было девять детей. Карим с ранних лет начал интересоваться футболом, а его кумирами были Зинедин Зидан и бразилец Роналдо.

В восемь лет он попал в команду «Брон Террайон», где своей игрой вызвал интерес от большого французского клуба.

Карим Бензема в детстве.

Карьера

«Лион»

В 1996 году скауты «Лиона» так впечатлились игрой Карима, что вскоре состоялся переход юного футболиста. Бензема круто развивался в академии «Лиона», а в декабре 2004 года стал вызываться на тренировки в основную команду. Первый матч за клуб он провел 15 января 2005 года, выйдя на замену на 12 минут и сделав результативную передачу. Кариму на тот момент только стукнуло 18.

Однако несмотря на весь свой талант, первое время Карим мало играл за основную команду. Свой первый гол за «Лион» он забил только в марте 2006 года в ворота «Аяччо». Лишь с сезона-2006/07 футболист смог закрепиться в основе, да и тогда забил всего пять голов за 21 игру. Самым результативным для Карима стал сезон-2007/08, в котором он забил 31 мяч в 52 встречах во всех турнирах. После этого в СМИ стала появляться информация об интересе к игроку «Лиона» со стороны «Реала», «Ювентуса», «Ливерпуля» и «Челси», однако сам футболист принял решение остаться в клубе еще на один сезон.

Всего в составе «Лиона» Бензема провел 148 матчей во всех турнирах и забил 66 мячей.

Карим Бензема в составе «Лиона». Фото Global Look Press

«Реал»

Летом 2009 года Карим все же покидает «Лион»: «Реал» заплатил за футболиста 35 миллионов евро, а сам игрок подписал контракт на шесть лет с зарплатой в 6,5 миллионов в год. Молодой француз перешел в мадридский клуб вместе с такими звездами, как Кака и Криштиану Роналду.

Свой первый матч за «Реал» Карим провел 29 августа 2009 года — в игре против «Депортиво» (3:1) от отметился голевой передачей. А первый гол за мадридский клуб Бензема забил только через месяц: 20 сентября отличился в игре против «Хереса» (5:0).

В первый мадридский сезон Карим был игроком замены: главный тренер Мануэль Пеллегрини предпочитал выпускать с первых минут Гонсало Игуаина. СМИ же периодически ругали Бензема за то, что тот плохо играет и до сих пор не начал учить испанский язык.

Свою легендарную девятку в «Реале» Карим возьмет после ухода Рауля в «Шальке». А главный период в карьере француза начнется после того, как из клуба летом 2018 года уйдет Криштиану. Сразу после этого Бензема впервые забил 30 мячей во всех турнирах за «Реал» и провел свой лучший сезон после перехода из «Лиона».

Карим Бензема в составе «Реала». Фото Reuters

В ноябре 2018 года Карим забил свой 200-й гол за мадридский клуб в матче против «Виктории» (5:0) в Лиге чемпионов. 1 марта 2019 года Бензема провел 500-й матч в составе «Реала», став всего 14-м игроком в истории клуба, достигшим этого показателя.

Сезон-2021/22 на данный момент является лучшим в карьере француза. Он забил 44 мяча в 46 встречах за «Реал» во всех турнирах. Из них 15 — в 12 играх Лиги чемпионов. За эти засухи, а также победу в ла лиге и Лиге чемпионов, в октябре 2022 года Бензема получил «Золотой мяч»

В августе 22-го Карим забил «Айнтрахту» в матче за Суперкубок УЕФА и обошел легендарного Рауля, став вторым бомбардиром «Реала» за всю историю клуба (324 гола).

Карьера в сборной

Бензема прошел через несколько уровней молодежных сборных страны, но за главную национальную команду дебютировал только в марте 2007 года. Зато забил единственный и победный мяч в игре против Австрии (1:0).

Однако до этого Карима долгое время обхаживала Алжирская федерация футбола, которая пыталась уговорить футболиста выступать за их сборную. Тогда Карим скажет: «Мои родители из Алжира, эта страна — в моем сердце, но в футбол я буду играть за Францию».

В составе сборной Франции Бензема принимал участие на двух чемпионатах Европы (2008 и 2012) и двух чемпионатах мира (2010 и 2014). Евро-2016 и ЧМ в России-2018 года Карим пропустил по решению тренерского штаба. В ноябре 2015-го Бензема был арестован полицией по делу о шантаже и попытке вымогательства денег у другого игрока сборной — Матье Вальбуэна. Отмечалось, что Карим имел на руках видео интимного характера с участием соотечественника.

Бензема вернулся в состав сборной лишь в мае 2021 года и принял участие в перенесенном из-за коронавируса чемпионате Европы-2020.

Карим был включен в состав сборной Франции на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. Однако 20 ноября официально стало известно, что форвард пропустит турнир из-за травмы. У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.

Достижения

Больше всего трофеев Бензема выиграл в составе «Реала» — 23. Пять раз — Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22), по четыре раза — чемпионат Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22), Суперкубок страны (2012, 2017, 2020, 2022), Суперкубок УЕФА (2014, 2016, 2017, 2022) и клубный чемпионат мира (2014, 2016, 2017, 2018). Дважды француз побеждал с мадридской командой в Кубке Испании (2010/11, 2013/14).

Семь трофеев Бензема выиграл в составе «Лиона». Четыре раза — чемпионат Франции (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08), дважды — Суперкубок Франции (2006, 2007) и однажды — Кубок страны (2007/08).

В составе молодежной сборной Франции до 17 лет Бензема побеждал на чемпионате Европы-2004, а с главной командой выигрывал Лигу наций УЕФА (2020/21).

Карим Бензема в составе сборной Франции. Фото Global Look Press

Личные достижения

— Обладатель «Золотого мяча» по версии France Football: 2022

— Футболист года во Франции (4): 2011, 2012, 2014, 2021

— Обладатель Приза ди Стефано как лучший игрок чемпионата Испании (2): 2020, 2022

— Лучший игрок чемпионата Франции: 2008

— Лучший бомбардир чемпионата Франции: 2008

— Лучший бомбардир Кубка Франции: 2008

— Обладатель трофея «Браво»: 2008

— Футболист года в Европе по версии Onze Mondial (2): 2021, 2022

— Входит в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА (2): 2020/21, 2021/22

— Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM (2): 2020/21, 2021/22

— Автор 1000-го гола «Реал Мадрид» в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА

— Обладатель Трофея Пичичи как лучший бомбардир чемпионата Испании: 2021/22

— Лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22

— Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22

— Лучший футболист года в Европе по версии УЕФА: 2022

Личная жизнь

У футболиста двое детей. В феврале 2014 года его бывшая девушка Хлоя де Лоне родила дочь Мелию в Мадриде, а через три года новая подруга Карима Кора Готье родила ему сына Ибрагима.

Бензема активно ведет свой YouTube-канал, в котором у него 524 тысячи подписчиков.

Самый громкий скандал в жизни Карима — история с шантажом Вальбуэна.