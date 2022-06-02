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Сегодня, 13:45

«Украина заслуживает места на ЧМ-2022». Реакция мировых СМИ на победу над Шотландией

Отдел футбола «СЭ»
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Тарас Степаненко и Линдон Дайкс.
Фото Reuters
Футболисты сборной Украины.
Фото Reuters
Андрей Ярмоленко.
Фото Reuters
1/3
Изучили прессу после матча в Глазго.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
01 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
1:3
Украина
Голы
Ярмоленко, 33 (0:1), Яремчук, 49 (0:2), Макгрегор, 79 (1:2), Довбик, 90+5 (1:3)
Шотландия
Гордон Робертсон Хэнли Купер (Хендри, 68) Хики Мактоминай Макгинн Макгрегор Гилмор (Армстронг, 69) Дайкс (Кристи, 46) Адамс
Украина
Бущан Забарный Миколенко Зинченко Караваев Матвиенко Степаненко (Сидорчук, 90+3) Малиновский (Шапаренко, 72) Цыганков (Мудрик, 72) Ярмоленко (Довбик, 78) Яремчук (Зубков, 78)
Предупреждения
Дайкс 45’, Макгинн 59’  -  Яремчук 5’, Малиновский 11’, Шапаренко 84’
Судьи
Маккели (Голландия)

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре (3:1). В финале 5 июня она встретится с Уэльсом. «СЭ» собрал реакцию мировых СМИ на успех украинской команды.

«Аккуратно, на больших скоростях, но без спешки»

Журналист New York Times Рори Смит был воодушевлен игрой сборной Украины.

«Что стало заметно почти сразу — хладнокровие и отстраненность от значимости игры. Украина блистала, чтобы обыграть Шотландию со счетом 3:1. Это был деликатный переброс Андрея Ярмоленко, точный удар головой Романа Яремчука и решительный гол Артема Довбика.

Дело было и в десятках мелочей. Украина провела матч аккуратно, на больших скоростях, но без спешки. Ярмоленко был неутомим. В обороне Илья Забарный и Тарас Степаненко держались невозмутимо.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Шотландией и&nbsp;Украиной (1:3). Украина пробилась в финал плей-офф ЧМ-2022. Шотландию обыграли, дальше — Уэльс

Украина освободилась от эмоций, как только ожидание закончилось и началась игра. Игроки делали то, что и всегда, то, чему их учили, и получали от этого удовольствие", — пишет Смит.

Джонатан Лью из The Guardian отметил, что Украине удавалось создавать численное преимущество на всех участках поля.

«Во время матча у Шотландии образовывались зияющие промежутки по всему полю: между двумя нападающими и тройкой полузащиты, между тройкой полузащиты и фатально пассивной пятеркой защитников, что позволило Украине везде создавать численное превосходство. С мячом шотландцы были слишком медленны, слишком осторожны, питаясь безобидными кроссами».

Футболисты сборной Украины. Фото Reuters
Футболисты сборной Украины.
Фото Reuters

«Утонченный футбол»

Колумнист The Telegraph Сэм Уоллес назвал заслуженной победу Украины и ее проход в финал стыков, где ее ждет матч с Уэльсом.

«Украина заслужила место в финальном матче плей-офф против Уэльса в Кардиффе в воскресенье, и чувствовалось, что игроки только и ждали своего момента. Это был утонченный футбол, выходящий за рамки того, что Шотландия могла вообразить. Украина устала в последние 20 минут игры, и домашняя публика почувствовала возможный камбэк, но вместо этого увидела, что соперник устоял.

Трудно сказать, как много сил останется на воскресную игру, хотя, возможно, многие будут рады тому, что ритм больших матчей снова завладел их жизнью.

Не было и обычного уровня враждебности со стороны шотландской толпы, хотя она освистывала гостей, когда игра ускользала от их команды. «Сильнейшая команда победила. Это было для нас разочарованием. Иногда противник играет лучше тебя, и сегодня это было так», — резюмировал главный тренер шотландцев Стив Кларк".

Андрей Ярмоленко. Фото Reuters
Андрей Ярмоленко.
Фото Reuters

Автор BBC Мартин Уотт отметил неважную физическую подготовку сборной Украины.

«Андрей Ярмоленко никогда не был известен своими спринтерскими способностями, но пронесся мимо медлительной защиты Шотландии и нанес точный удар по воротам Гордона.

У шотландцев был шанс перегруппироваться и реорганизоваться в перерыве, но вскоре они столкнулись со счетом 0:2. Однако невероятный темп и отсутствие подготовки начали сказываться на уставших ногах Украины. Усталость наступила, когда Шотландия отбросила осторожность и обрушилась на защитников гостей. И все же, несмотря на все доблестные усилия Шотландии, это был вечер Украины".

Журналисту Daily Mail Крэгу Хоупу понравился футбол в исполнении Украины.

«Были слезы, но не слезоточивый газ. Не то что в Париже в выходные. На самом деле полицейских было очень мало. Судя по их уровню игры, Украина заслуживает места на чемпионате мира».

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

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32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
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Бельгия
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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

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