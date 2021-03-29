Левандовски получил повреждение в матче с Андоррой

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза 29 марта в интервью официальному сайту УЕФА рассказал о повреждение нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Почему заменили Роберта? Он почувствовал боль в колене, мы решили его поберечь. Сложно сказать пока, насколько там все серьезно. Мы решили перестраховаться, чтобы не усугубить повреждение», — заявил Соуза.

Встреча Польша — Андорра завершилась победой поляков (3:0).

Свой следующий матч отбора на ЧМ-2022 поляки проведут 31 марта на выезде против Англии. Начало — в 21.45 (мск).