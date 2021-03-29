Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Левандовски получил повреждение в матче с Андоррой

10:45
Теги:

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза 29 марта в интервью официальному сайту УЕФА рассказал о повреждение нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Почему заменили Роберта? Он почувствовал боль в колене, мы решили его поберечь. Сложно сказать пока, насколько там все серьезно. Мы решили перестраховаться, чтобы не усугубить повреждение», — заявил Соуза.

Встреча Польша — Андорра завершилась победой поляков (3:0).

Свой следующий матч отбора на ЧМ-2022 поляки проведут 31 марта на выезде против Англии. Начало — в 21.45 (мск).

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...