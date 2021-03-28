Жота — о матче с Сербией: «То, что случилось, не должно повториться»
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота высказался по поводу матча 2-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 с Сербией (2:2).
«Провели отличный первый тайм. Затем соперник сумел изменить тактику и вернулся в игру. Сербская команда заслуживает похвалы. В конце встречи мы забили гол, который мог позволить выиграть.
Но два гола за 15 минут нельзя пропускать. Мы должны быть более уверенными и решать исход встречи. То, что случилось, не должно повториться», — цитирует Жоту O Jogo.
Португалия с 4 баллами занимает 2-е место в группе A.
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