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Жота — о матче с Сербией: «То, что случилось, не должно повториться»

10:07
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Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота высказался по поводу матча 2-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

«Провели отличный первый тайм. Затем соперник сумел изменить тактику и вернулся в игру. Сербская команда заслуживает похвалы. В конце встречи мы забили гол, который мог позволить выиграть.

Но два гола за 15 минут нельзя пропускать. Мы должны быть более уверенными и решать исход встречи. То, что случилось, не должно повториться», — цитирует Жоту O Jogo.

Португалия с 4 баллами занимает 2-е место в группе A.

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