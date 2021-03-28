Уго Льорис: «Думаю, казахи постараются совершить подвиг в матче с Францией»
Капитан сборной Франции Уго Льорис рассказал, чего ждет от матча второго тура отборочного этапа с Казахстаном.
«Думаю, казахи постараются совершить подвиг в матче с нами, для нашей команды — это тоже будет испытание. Мы постараемся показать свой лучший футбол.
Игра будет похожа на матч с Украиной, казахстанцы также попытаются играть от обороны», — цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.
Матч Казахстана со сборной Франции состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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