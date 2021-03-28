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Уго Льорис: «Думаю, казахи постараются совершить подвиг в матче с Францией»

09:06
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Капитан сборной Франции Уго Льорис рассказал, чего ждет от матча второго тура отборочного этапа с Казахстаном.

«Думаю, казахи постараются совершить подвиг в матче с нами, для нашей команды — это тоже будет испытание. Мы постараемся показать свой лучший футбол.

Игра будет похожа на матч с Украиной, казахстанцы также попытаются играть от обороны», — цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

Матч Казахстана со сборной Франции состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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