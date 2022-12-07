Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:16

Канселу не стал праздновать первый гол Португалии в матче со Швейцарией. Он остался сидеть на скамейке запасных

Канселу не стал праздновать первый гол в матче против Швейцарии
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Жоау Канселу.
Фото Фото Record.pt

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу стал единственным из игроков скамейки запасных, кто не праздновал первый гол в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

После гола Гонсалу Рамуша, крайний защитник остался сидеть на скамейке, в то время как остальные запасные побежали отмечать гол с партнерами из стартового состава. На этот момент обратила внимание португальская газета Record.

Канселу так и не появился на поле, на его позиции весь матч отыграл Диогу Далот, который отметился результативной передачей.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборной Марокко 10 декабря.

Жоау Канселу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
5
0
Читайте также
«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Кержаков о вылете Испании с ЧМ-2022: «Никакого кризиса нет, это смена поколений»
Билялетдинов о будущем Криштиану Роналду: «Все упирается в деньги»
Семшов: «Гризманн на поле делает феноменальный объем работы»
Билялетдинов о Роналду: «Физически не скажешь, что у него что-то не так. Какая-то ментальная проблема»
Газзаев: «Все видели, что самая яркая игра Португалии прошла без Роналду»
Билялетдинов: «Испания и в России на чемпионате мира мучилась»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов: «Гризманн на поле делает феноменальный объем работы»

Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости