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Сегодня, 13:11

Семшов: «Гризманн на поле делает феноменальный объем работы»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов рассказал, кто из футболистов произвел на него впечатление на чемпионате мира в Катаре.

— В качестве открытия я назову две неожиданных фамилии. Первая — Мбаппе. Да его все знают, да он уже был чемпионом мира, — цитирует «КП Спорт» Семшова. — Но сейчас мы видим именно того Мбаппе, которого все очень долго ждали. Настоящего лидера, который ведет за собой команду, и многое делает для результата.

— Вторая фамилия?

— Гризманн. Для меня большая неожиданность тот феноменальный объем работы, который он делает на поле. Я давно такого не видел в его исполнении. Играя третьего центрального полузащитника, он был и в своей штрафной площади, и находился на завершающей стадии. Честно говоря, даже удивлен, что такой объем работы у него был. И второй гол с поляками по большому счету он сделал, отняв мяч в своей штрафной площади и сделав передачу вперед.

Сборная Франции в 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла Польшу (3:1). В четвертьфинале французы сыграют с национальной командой Англии. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — 22.00 мск.

Источник: КП Спорт
Антуан Гризманн
Игорь Семшов
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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