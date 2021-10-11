Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

«Матч в Братиславе был для нас достаточно сложным, но нам удалось выиграть, было важно взять эти три очка. У нас вновь будет сложный матч с командой, которая любит играть в футбол. Я верю, что мы будем такими же, как и в прошлом месяце против Кипра, хотя Словакия — более жесткий соперник. Я верю, что мы возьмем три очка вместе с болельщиками», — приводит слова Модрича HRT.

Матч Хорватия — Словакия пройдет 11 октября и начнется в 18:45 (мск). Хорваты с 16 очками занимают первое место в группе H, столько же очков у России. Словаки с 9 очками — на четвертой строчке.