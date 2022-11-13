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13 ноября, 22:54

Британская певица Дуа Липа: «Жду возможности посетить Катар, но только когда государство выполнит все обещания в области прав человека»

Иван Шитик
Корреспондент
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Британская певица Дуа Липа.
Фото Global Look Press

Британская певица Дуа Липа сообщила, что не поедет в Катар, где она должна была якобы выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

«Ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира. Я не буду выступать и никогда не участвовал в каких-либо переговорах о выступлении. Я с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда он получил право принимать гостей», — написала певица в социальных сетях.

В настоящее время Дуа Липа находится в Австралии в рамках своего тура.

20 ноября 2022 года стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия начнется 20 ноября в 18.00 (мск) — за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Чемпионат мира по футболу
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