Британская певица Дуа Липа: «Жду возможности посетить Катар, но только когда государство выполнит все обещания в области прав человека»

Британская певица Дуа Липа сообщила, что не поедет в Катар, где она должна была якобы выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

«Ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира. Я не буду выступать и никогда не участвовал в каких-либо переговорах о выступлении. Я с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда он получил право принимать гостей», — написала певица в социальных сетях.

В настоящее время Дуа Липа находится в Австралии в рамках своего тура.

20 ноября 2022 года стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия начнется 20 ноября в 18.00 (мск) — за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор.