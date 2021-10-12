Полузащитник сборной Гемании Кай Хаверц подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии (4:0).

«В первом тайме мы создавали хорошие моменты. Нам все же удалось найти одну или две хорошие возможности, которые мы могли бы лучше использовать. К счастью, мы хорошо начали второй тайм, и я думаю, что мы держали игру под контролем в течение 90 минут.

Для нас было важно хорошо пройти отборочный этап чемпионата мира, особенно после Евро, который нас разочаровал. Наша цель — выиграть чемпионат мира. Когда ты играешь за Германию, цель всегда — выиграть титулы. Это тот подход, который мы будем использовать, когда поедем туда в следующем году, но впереди еще очень долгий путь», — приводит слова Хаверца RTL.

После этого матча Германия с 21 очком гарантировала себе первое место в группе J и обеспечила себе участие в чемпионате мира. Северная Македония с 12 очками — на третьей строчке.