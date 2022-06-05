Уэльс — Украина: стартовые составы команд на стыковой матч ЧМ-2022

Сборные Уэльса и Украины объявили составы на финальный матч стыкового турнира за право выступить на ЧМ-2022.

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Б. Дэвис, Родон, Н. Уильямс, Ампаду, Рэмси, Аллен, Джеймс, Мур, Бэйл.

Запасные: А. Дэвис, Уорд, Гантер, Томас, Джонсон, Кабанго, Мефам, Моррелл, Норрингтон-Дэвис, Уилсон, Дж. Уильямс, Харрис.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Яремчук.

Запасные: Пятов, Ризнык, Бондарь, Качараба, Пихаленок, Соболь, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Довбик, Зубков, Мудрик.

Матч Уэльс — Украина состоится сегодня, 5 июня в Кардиффе, начало — в 19.00 (мск). Победитель сыграет в финальном турнире ЧМ-2022 в группе B с командами Англии, Ирана и США.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.