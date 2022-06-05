Пономарев: «Был уверен, что Украина не проиграет матч Уэльсу»

Пономарев отреагировал на поражение сборной Украины в матче против Уэльса

Ветеран ЦСКА и экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение сборной Украины в матче против Уэльса (0:1).

«Очень неожиданный результат. Я был уверен, что Украина не проиграет этот матч. У них неплохая команда, ребята интересные, техничные, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Не думал, что они проиграют Уэльсу», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Уэльс обыграл Украину благодаря автоголу Ярмоленко и во второй раз в истории вышел на чемпионат мира.