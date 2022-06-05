Уэльс обыграл Украину благодаря автоголу Ярмоленко и во второй раз в истории вышел на чемпионат мира

Сборная Уэльса обыграла Украину в стыковом матче за право выступить в финальной части ЧМ-2022 — 1:0.

Единственный гол в матче на 34-й минуте забил Андрей Ярмоленко в свои ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного.

Благодаря победе сборная Уэльса вышла на ЧМ-2022, на котором сыграет в группе B с Англией, Ираном и США. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Уэльс во второй раз в истории примет участие в чемпионате мира. В первый раз валлийцы выступали на ЧМ-1958, где дошли до четвертьфинала и проиграли Бразилии (0:1).