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Сегодня, 20:56

Уэльс обыграл Украину благодаря автоголу Ярмоленко и во второй раз в истории вышел на чемпионат мира

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 июня. Кардифф. Уэльс — Украина.
Фото Reuters

Сборная Уэльса обыграла Украину в стыковом матче за право выступить в финальной части ЧМ-2022 — 1:0.

Единственный гол в матче на 34-й минуте забил Андрей Ярмоленко в свои ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного.

Благодаря победе сборная Уэльса вышла на ЧМ-2022, на котором сыграет в группе B с Англией, Ираном и США. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Уэльс во второй раз в истории примет участие в чемпионате мира. В первый раз валлийцы выступали на ЧМ-1958, где дошли до четвертьфинала и проиграли Бразилии (0:1).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
05 июн, 19:00. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:0
Украина
Голы
Ярмоленко, 34 (1:0)
Уэльс
Хеннесси Уильямс (Норрингтон-Дэвис, 90+3) Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Рэмси Джеймс (Джонсон, 71) Бэйл (Уилсон, 83) Мур
Украина
Бущан Забарный Миколенко Зинченко Караваев Матвиенко Степаненко (Сидорчук, 71) Малиновский (Шапаренко, 70) Цыганков (Мудрик, 77) Ярмоленко Яремчук (Довбик, 78)
Предупреждения
Аллен 3’, Джеймс 3’  -  Миколенко 32’, Мудрик 90+5’
Судьи
Лаос (Испания)

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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