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Англия на выезде разгромила Венгрию

2 сентября 2021, 23:45
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Сборная Англии победила команду Венгрии (4:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

В составе победителей отличились Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Харри Магуайр и Деклан Райс.

В других матчах группы I Польша победила Албанию (4:1), а Андорра выиграла у Сан-Марино (2:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Венгрия — Англия — 0:4 (0:0)

Польша — Албания — 4:1 (2:1)

Андорра — Сан-Марино — 2:0 (2:0)

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Евгений Петров все материалы автора

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