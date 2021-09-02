Англия на выезде разгромила Венгрию

Сборная Англии победила команду Венгрии (4:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

В составе победителей отличились Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Харри Магуайр и Деклан Райс.

В других матчах группы I Польша победила Албанию (4:1), а Андорра выиграла у Сан-Марино (2:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Венгрия — Англия — 0:4 (0:0)

Польша — Албания — 4:1 (2:1)

Андорра — Сан-Марино — 2:0 (2:0)