ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание и результаты матчей 2 сентября
Группа B
Грузия — Косово. 19.00 мск.
Швеция — Испания. 21.45.
Группа C
Италия — Болгария. 21.45.
Литва — Северная Ирландия. 21.45.
Группа E
Чехия — Белоруссия. 21.45.
Эстония — Бельгия. 21.45.
Группа I
Андорра — Сан-Марино. 21.45.
Венгрия — Англия. 21.45.
Польша — Албания. 21.45.
Группа J
Исландия — Румыния. 21.45.
Лихтенштейн — Германия. 21.45.
Македония — Армения. 21.45.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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