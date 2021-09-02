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Гол Классона принес Швеции победу над Испанией

23:43
Cборная Швеции. Фото AFP
Cборная Швеции. Фото AFP

Швеция на своем поле победила Испанию в матче отборочного турнира ЧМ-2022 — 2:1.

Единственный гол в составе испанской команды забил Карлос Солер. В составе шведов отличились Александер Исак и форвард «Краснодара» Виктор Классон.

Швеция поднялась в турнирной таблице группы B на первое место, набрав 9 очков. Испанцы занимают вторую строчку — 7 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Швеция — Испания — 2:1 (1:1)

Голы: Солер, 5 (0:1). Исак, 6 (1:1). Классон, 57 (2:1).

Швеция: Ульсен, Крафт, Хеландер, Аугустинссон, Линделеф, Экдаль (Каюсте, 69), Классон, Форсберг (Дальберг, 90), Олссон, Кулушевски (Куайзон, 85), Исак (Телин, 84).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Жорди Альба, Ляпорт, Гарсия, Бускетс (Эрнандес, 85), Коке (Сарабия, 75), Солер (Мендес, 85), Торрес, Мората (Льоренте, 75), Морено (Траоре, 64).

Предупреждения: Кулушевски, 34. Жорди Альба, 35. Бускетс, 40. Крафт, 52.

Судья: Тэйлор (Англия).

2 сентября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

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