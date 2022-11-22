Веа: «У отца не было возможности сыграть на чемпионате мире. Сейчас я проживаю это чувство через себя»

Форвард сборной США Тимоти Веа прокомментировал свой гол в матче группового турнира ЧМ-2022 против сборной Уэльса (1:1).

«Обсуждал ли я с отцом, как забью? Нет, что вы. Самое главное — это помогать команде и добывать победы. У отца не было возможности сыграть на чемпионате мире. Сейчас я проживаю это чувство через себя», — приводит слова Веа «Чемпионат».

Отец 22-летнего американца Джордж Веа выступал за сборную Либерии и ни разу не участвовал в чемпионатах мира.