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Веа: «У отца не было возможности сыграть на чемпионате мире. Сейчас я проживаю это чувство через себя»

Сергей Разин
корреспондент
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Тимоти Веа.
Фото Reuters

Форвард сборной США Тимоти Веа прокомментировал свой гол в матче группового турнира ЧМ-2022 против сборной Уэльса (1:1).

«Обсуждал ли я с отцом, как забью? Нет, что вы. Самое главное — это помогать команде и добывать победы. У отца не было возможности сыграть на чемпионате мире. Сейчас я проживаю это чувство через себя», — приводит слова Веа «Чемпионат».

Отец 22-летнего американца Джордж Веа выступал за сборную Либерии и ни разу не участвовал в чемпионатах мира.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Тимоти Веа
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